Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz para este 29 de febrero

La empresa Enel Colombia, encargada de dar suministro eléctrico a la ciudad de Bogotá, dio a conocer que para la jornada de este jueves 29 de febrero de 2024, se tienen programados algunas obras de mantenimiento y reparación.



Debido a esto, la entidad realiza cortes del servicio para garantizar la seguridad tanto de los funcionarios encargados del trabajo como de los ciudadanos.

En total serán 18 barrios los que se verán afectados en la jornada de este jueves, con los cortes que podrían duras desde dos hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los operarios encargados.



Se recomienda a los usuarios que se verán afectados, tener en cuenta estos cortes para que sus actividades diarias o laborales sufran la menor afectación posible.



A continuación los barrios y horarios en los que habrá cortes de luz para este jueves 29 de febrero de 2024:



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la Cr. 74 a Cr.76 entre CL 61 SUR a CL 63 SUR - Barrio Los Tres Reyes.



Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la Cr.74 a Cr.76 entre CL 61 SUR a CL 63 SUR - Barrio María Cano.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI. 65 SUR a CI.67 SUR entre Cr. 72 a Cr.74 - Barrio El Peñón del Cortijo.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr.25 a Cr.27 entre CL 75 SUR a CL 77 SUR - Barrio Bella Flor Sur



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la CI. 76 SUR a CI.78 SUR entre Cr. 24 a Cr.26 - Barrio Cordillera del Sur.



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. De la Cr. 88 a Cr.90 entre CL 38 SUR a CL 40 SUR - Barrio Provivienda Occidental.



Localidad San Cristóbal

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI. 29 SUR a CI.31 SUR entre Cr. 5 a Cr. 7 - Barrio Veinte de Julio.



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la CI. 0 a CI.2 entre Cr.37 a Cr.40 - Barrio Jorge Gaitán Cortés.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la CI.1 a CI.3 entre Cr. 2 a Cr. 4 - Barrio La Asunción.



Localidad Tunjuelito

Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr. 23 a Cr. 25 entre CL 47 SUR a CL.49 SUR - Barrio Parque El Tunal.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. De la CI. 43 SUR a CI. 45 SUR entre Cr.24 a Cr.26 - Barrio Claret.



Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.38 SUR a CI. 40 SUR entre Cr.33 a Cr.35 - Barrio Villa Mayor.



Localidad Santa Fe

Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 p.m. De la Cl.19 a Cl 21 entre Cr.0 a Cr.2 - Barrio Las Aguas.



Localidad Barrios Unidos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.62 a Cl. 64 entre Cr.46 a Cr.48 - Barrio Parque Distrital Salitre.



Localidad Engativá

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cr 113 a Cr.115 entre CI.72 a Cl 76 - Barrio Gran Granada



Localidad Fontibón

Desde las 8:45 a.m. hasta las 3:00 p.m. De la CL.15 a CL 17 entre Cr.105 a Cr.107 - Barrio El Carmen Fontibón



Desde las 1:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la Cl.15 a Cl.18 entre Cr.71 a Cr.79 - Barrio Industrial.



Localidad Suba

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cr.70 a Cr.72 entre CI. 100 a CI. 118 - Barrio Potosí.