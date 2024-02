Alístese: cortes de agua para este jueves 15 de febrero en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá (EAAB) realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación de las tuberías que se encargan de transportar y tratar el líquido vital, con el objetivo de minimizar los riesgos de una falla mayor que genere graves afectaciones.



Por estas labores de la entidad, se presentan suspensiones del servicio de agua en los sectores donde los funcionarios encargados realizan su trabajo.



Para la jornada de este jueves 15 de febrero de 2024, serán más de diez barrios de Bogotá, los que presenten ausencia del líquido vital en un lapso de tiempo de 24 horas. Debido a esto, se recomienda a las personas afectadas, planificar con antelación sus labores diarias.



Estos son los sectores con cortes de agua en Bogotá para este 15 de febrero:



Localidad Suba

Villa del Prado. De la Carrera 53A a la Carrera 58, entre la Calle 170 a la Calle 175. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Chapinero

Porciúncula. De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 9 a la Carrera 15. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad San Cristóbal

Las Cruces, Calvo sur. De la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 8. (Hospital La Samaritana y Cárcel Distrital). Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Veinte de Julio. De la Avenida Calle 22 Sur a la Avenida Calle 27 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 10. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Kennedy

Catalina, Jaqueline, Timiza B y El Socorro. De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sura la Avenida Calle 43 Sur. De la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 Sur. De la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G.



Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Ciudad Bolívar

Ensueño, La Coruña. De la Calle 58 Bis Sur a la Calle 68D Bis A Sur, entre la Carrera 45A a la Transversal 70D. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer. De la Avenida Calle 56A Sur a la Calle 49, entre la Transversal 44 a la Transversal 33. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Bosa

La Esperanza, Maryland, El Jardín, Bosa San José, Laureles. De la Calle 75 Sur a la Calle 86 Sur, entre la Carrera 80J a la Carrera 81H. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.