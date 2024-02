Aliste el balde: barrios que estarán sin agua este jueves 1 de febrero

Algunos sectores de la capital colombiana tendrán la suspensión temporal del líquido vital, debido a que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que para este jueves 1 de febrero, se programaron obras de mantenimiento.



De acuerdo a la información suministrada por la EAAB, estos trabajos se realizan para evitar mayores afectaciones en las redes de distribución del agua en los barrios de Bogotá.



Para esta jornada, algunos sectores tendrán cortes del servicio de agua hasta por 28 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios de la empresa encargada.

Estas son las localidad y barrios que tendrán la suspensión del servicio para este jueves 1 de febrero de 2024:



Localidad Suba

Villa del Prado. De la Carrera 53A a la Carrera 58, entre la Calle 170 a la Calle 175. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Chapinero

Chapinero Central. De la Calle 53 a la Calle 60, entre la Carrera 7 a la Carrera 13. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Tunjuelito

Samore y El Carmen. De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Kennedy

Calandaima, Tocarema e Ipanema. De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 89 a la Carrera 100. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.