¿Qué viene para Miguel Ángel López?proceso con el dopaje no termina

La pesadilla de Miguel Ángel Supermán López no ha terminado a pesar de haberle retirado la imputación en medio de la investigación que se lleva a cabo por una supuesta red de dopaje llamada Ilex.



Aunque el colombiano ya venció una parte importante del proceso, la investigación no termina por parte de otras entidades como la Unión Ciclista Internacional, la cual mantiene una suspensión a Miguel Ángel por “una posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia”.

De acuerdo a la información publicada por El Tiempo, “El tema penal está subsanado, pero el deportivo no, ese sigue. Se salvó de ir a la cárcel, pero no es una definitiva y no puede volver a la vida deportiva hasta que se conozca la decisión de la UCI”, según afirmó Andrés Charria, abogado experto consultado por el medio citado.



Debido a esto y a que la UCI no se ha pronunciado oficialmente, aún se desconoce cuanto tiempo tendrá que pasar para conocer la decisión final del ente de control del ciclismo internacional.



Por otro lado, una fuente consultada por El Tiempo explicó que “López está siendo investigado y esas pruebas que se han reunido son analizadas por la International Testing Agency (ITA)”, por lo que aún falta que exista una resolución ya sea de sanción o absolución bajo en el nombre de Miguel Ángel López.



Además, la persona consultada resalto que aunque no será sancionado en España, entidades como la ITA y UCI “siguen en su trabajo y el ciclista no se ha salvado del todo. Le quedan dos caminos de acuerdo a lo que resuelva el Tribunal, o es sancionado por varios años o es absuelto, pero hoy sigue en problemas”.