Estéreo Picnic 2023: horarios, fechas y dónde ver el festival en vivo

Esta semana más precisamente el 23 de marzo comenzará en Colombia el Festival Estéreo Picnic, uno de los más reconocidos del país y que este año tendrá la presentación de más de 20 artistas y DJ’s de talla nacional e internacional.



El evento tendrá lugar en el campo de golf Briceño 18 que ha albergado las últimas tres ediciones del festival.



Para este año uno de los headliners serán los Twenty One Pilots, que reemplazan a Blink-182. Además, estarán Tame Impala, The Chemical Brothers,Wu-Tang Clan, Drake, Rosalía, Billie Eilish y Lil Nas X.

Además, habrá grandes artistas como es el caso de Blondie, Kali Uchis, Armin Van Buuren y The 1975. De igual manera, habrá cuatro escenarios con tal de disfrutar de presentaciones simultáneas.



Horarios de inicio y final de cada día



Jueves 23 de marzo



El 23 de marzo el día será inaugurado por Llili, Ana Sanz y David Noreña desde las 4 de la tarde en los escenarios Adidas, Banco de Bogotá y Budweiser. La acción en el escenario principal y el Flamin Hot comenzará a las 4:45 con Lika Nova e Higuita en Chanclas.



En el escenario principal la actuación de Twenty One Pilots será de 10:45 p.m. a 12:15 a.m. mientras que el cierre del día será en el escenario Flamin Hot con el Dj, Purple Disco Machine.



Viernes 24 de marzo.



La jornada comenzará a las 4 de la tarde con la actuación de Neck Talese y Clandes mientras que el cierre de este día será en el escenario Banco de Bogotá de la mano de Mora a las 2:15 a.m



Por su parte, en el escenario principal la actuación de Drake será de 11:15 p.m. a 12:45 a.m. mientras que la de Rosalía en el escenario Adidas será de 9:45 p.m. a 11:00 p.m.



Sábado 25 de marzo



El sábado comenzará todo a las 2:15 de la tarde. La apertura será de Flor de Jamaica y Mugre Sur mientras que el cierre de día será con Moderat y el Dj de guaracha, Fumaratto a las 2 a.m.



La presentación de The Chemical Brothers en el escenario principal será de 11:15 a 12:45 a.m. mientras que la de Wu Tang Clan en el escenario Adidas será de 9:45 p.m. a 11:00 p.m. Por su parte, en el escenario Adidas, Armin van Buuren actuará a de 12:45 a.m a 2:00 a.m.



Domingo 26 de marzo



El último día del Estéreo Picnic comenzará a las 2:30 de la tarde de la mano de Pilar Cabrera y La Banda del Bisonte.



Para este día en el escenario principal, Billie Eilish se presentará de 11:15 p.m. a 12:45 a.m. mientras que en el escenario Adidas se presentará Lil Nas X de 10:00 p.m. a 11:00 p.m. El cierre del Festival estará a cargo de Polo & Pan a las 2:15 en el escenario Flamin Hot.



¿Dónde ver el festival en vivo y por TV?



El festival será transmitido por Canal 13 y sus plataformas virtuales. La transmisión solo estará disponible para Colombia. De igual manera, el único artista del que no se podrá ver su presentación será Drake que ha hecho lo mismo en otros festivales de la región.