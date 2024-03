Esteban Chaves no se guarda nada y lanza criticas a equipo World Tour

La Vuelta a Cataluña presenta una amplia participación de colombianos con un total de 7 pedalistas que intentarán hacerse con una victoria de etapa u ocupar las primeras posiciones de las diferentes clasificaciones como la general o la de montaña.



Uno de los principales favoritos para el EF Education EasyPost, es Esteban Chaves, quien fue llamado a su primera competencia a nivel europeo luego de su presentación en el Tour Colombia 2024. El bogotano volvió y durante la primera jornada estuvo dentro del top 20 de la clasificación.

En la antesala de la segunda jornada realizada este martes 19 de marzo, Esteban contó que: “Ya llevo un mes sin competir, desde el Tour Colombia. Se pasa bastante rápido, pero a la vez muy lento. Cuando me subí al autobús, tanto tiempo sin competir, no sabía qué medias llevar, cómo se hacían ciertas cosas, en fin”.



En las declaraciones recogidas por Caracol Sports, Esteban también reveló que “se pierde un poco la costumbre y a lo largo de la etapa también lo sientes, con nerviosismo”.



Seguidamente, aprovechó el espacio con medios de comunicación nacionales e internacionales para revelar lo que dejó la primera fracción de la Vuelta a Cataluña: “Las sensaciones, al final, fueron buenas, aunque todos íbamos sufriendo bastante. Era una llegada difícil, con sube y baja”.



En ese momento, Chaves manifestó que: “los del UAE Team Emirates lo hicieron fuerte y muchos tenemos fatiga ya para la jornada número dos, que se disputa este martes, o pues espero que no sea el único”.



El colombiano también dijo en la entrevista concedida a Caracol Sports y otros medios como Eurosports que “la ilusión es mucha” y espera que “las fuerzas nos acompañen” para poder culminar las siete etapas de la Vuelta a Cataluña.