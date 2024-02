Agéndese: pico y placa en Bogotá para este jueves 8 de febrero

La capital del país, es una de las ciudades con mayor congestión, según diferentes estudios realizados a lo largo de los años.



Por esto, la Alcaldía de Bogotá, con el objetivo de mejorar la movilidad en las calles capitalinas, así como reducir los niveles de contaminación en el aire, ha adoptado la medida de pico y placa de lunes a viernes.



Esta medida prohíbe a los carros particulares y taxis, no poder circular dentro de la capital en un horario comprendido entre las 6:00 a.m. a 9:00 p.m. para los particulares y de 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. para los taxistas.

Para este jueves 8 de febrero de 2024, los vehículos que podrán circular serán los que su placa termine 6,7,8,9 y 0.



De esta manera, los particulares que no podrán movilizarse durante la jornada serán los que terminen en 1,2,3,4 y 5.



Por su parte, los taxistas que su vehículo termine en 9-0 no podrán circular dentro del horario establecido. Así mismo, pueden circular los vehículos taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.



Cabe mencionar que, en caso de incumplir esta medida obligatoria, podrá ser multado por las autoridades, además, su vehículo podría ser inmovilizado de acuerdo a lo establecido por la secretaria de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá.