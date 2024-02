Así será el pico y placa en Bogotá, este martes 13 de febrero de 2024

El pico y placa en Bogotá es una de las medidas adoptadas por la alcaldía y la secretaria de Movilidad con el fin de reducir la congestión vehicular que se presenta en las calles de la capital, así como, para controlar los niveles de contaminación del aire.



Así mismo, esta norma obligatoria busca incentivar a los conductores para que utilicen alternativas de transporte como la bicicleta, el carro compartido o el servicio público.

Cabe recordar que, además de los vehículos particulares, los taxis también hacen parte de esta medida.



De esta manera, para la jornada del martes 13 de febrero de 2024, los vehículos particulares cuyo último número de su placa termine en 6, 7, 8, 9, y 0, no podrán circular dentro de la ciudad en un horario establecido entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m.



Por su parte, los taxistas en Bogotá, que tienen un horario de restricción de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. para la jornada de este martes, no podrán circular cuyas placas terminen con los números 7 y 8.



Los conductores que sean sorprendidos infringiendo la norma podrán ser multados con hasta 15 salarios mínimos legales vigentes, además de la inmovilización del automotor.