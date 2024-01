Las nuevas tendencias en fitness para el 2024

Este año, el informe destaca un cambio significativo al incluir la salud mental en el 'top' de tendencias por primera vez. Las tendencias más destacadas que influirán en la actividad física a nivel mundial, recabando las opiniones de 2.000 investigadores, médicos y profesionales de la industria.



"La práctica regular del ejercicio no solo optimiza la salud física, sino que también desencadena respuestas neurobiológicas positivas, mejorando la función cognitiva y contribuyendo significativamente a la salud mental integral. En la sinergia entre actividad física y bienestar mental, se forja una alianza esencial para una vida plena y equilibrad”, afirmó Alejandro Sarmiento, líder científico de Bodytech.



El informe también destaca la creciente prevalencia de la tecnología portátil, que ha escalado hasta el primer puesto en 2024.



Este es el top 10 de las tendencias:



1. Tecnología portátil: serán muy importantes los rastreadores de actividad física, relojes inteligentes, monitores de frecuencia cardíaca y dispositivos de seguimiento GPS, incluida tecnología que puede controlar la frecuencia cardíaca, las calorías, el tiempo que se pasa sentado, el sueño, la menstruación, la glucosa, la ingesta de agua y macronutrientes.



2. Promoción de la salud en el trabajo: los programas y beneficios que aumentan el bienestar de los empleados, como situar gimnasios en el centro de trabajo, seguirán siendo muy relevantes para potenciar un estilo de vida más saludable.



3. Programas de acondicionamiento físico para adultos mayores: serán vitales centrándose en el valor preventivo de la actividad física contra la enfermedad, esto teniendo en cuenta las necesidades únicas de una población creciente que envejece.



4. Ejercicio para bajar de peso: los programas de adelgazamiento que desarrollan en conjunto y de forma personalizada dietas combinadas con una rutina de ejercicios sin afectar la salud siguen siendo altamente solicitados.



Según el Doctor Sarmiento, "el ejercicio impulsa la pérdida de peso al aumentar el gasto calórico, favorecer la masa muscular magra y mejorar la sensibilidad a la insulina, sin embargo, debe existir acompañamiento permanente y un plan estructurado que no genere efectos negativos en la persona”.



5. Profesionales cualificados del ejercicio: se requiere mayor formación desde los centros deportivos y políticas que favorezcan esa inversión al personal.



6. Contratación de especialistas: tendrán un rol principal los profesionales acreditados para brindar atención de calidad en el deporte y la salud. Un punto que va muy ligado al anterior.



Sarmiento destaca el enfoque personalizado, así se garantiza la seguridad y se minimizan los riesgos de lesiones.



“La presencia de un entrenador con conocimientos específicos en la prescripción del ejercicio es crucial en salud y fitness, proporcionando una supervisión técnica especializada. Este profesional no solo optimiza la eficacia de los programas de entrenamiento, sino que también evalúa y adapta constantemente las rutinas en función de las necesidades y capacidades individuales”.



7. Aplicaciones móviles de ejercicio: los teléfonos inteligentes y apps relacionadas que ayudan en la programación o realización de ejercicios siguen marcando la parada.



8. Ejercicio para la salud mental: se resalta la importancia de mejorar el bienestar mental a través de la actividad física. El poder de las endorfinas para la concentración, la situación del momento presente y olvidar los problemas.



9. Desarrollo atlético juvenil: involucrar a los jóvenes en deportes y actividades relacionadas se ve relevante debido a las necesidades de las recientes generaciones.



10. Entrenamiento personal: será primordial incluyendo el establecimiento de objetivos, evaluación del estado físico y programación de ejercicios con un entrenador en entornos individuales.



"Las tendencias fitness pueden ser un punto de partida. No se trata de seguir modas, sino de adaptarnos a enfoques innovadores que desafíen y mejoren nuestra salud según nuestras características específicas. Estas tendencias no solo ofrecen nuevas formas de ejercicio y nutrición, sino también potencian una comunidad de apoyo para impulsar el progreso. En última instancia, se trata de evolucionar constantemente hacia un bienestar sostenible y significativo en nuestra vida diaria", concluye Sarmiento, líder científico de Bodytech.