La estrategia de Estados Unidos para combatir el tabaquismo

Fuerte golpe para la industria del tabaco, el Gobierno de Estados Unidos implementaría una nueva política que obligue a los fabricantes de cigarrillos a reducir la nicotina a niveles no adictivos.

El comisario de la FDA, Robert Califf, en un comunicado, aseguró: “Hacer que los cigarrillos y otros productos de tabaco de combustión sean mínimamente adictivos o no adictivos ayudaría a salvar vidas".



Aunque es una medida que se proyecta a largo plazo el argumento principal se basa en que la nicotina y el consumo de cigarrillos son responsables de enfermedades como el cáncer, males cardíacos, derrames cerebrales, enfermedades pulmonares y diabetes entre otras.



El número de fumadores disminuye a lo largo de los años, el tabaco es responsable de 480.000 muertes al año en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



Un 13,7% de los adultos estadounidenses son actualmente fumadores, según datos de los CDC. En 2017, el entonces comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, anunció que quería avanzar en el tema y financió un estudio publicado en 2018 en el New England Journal of Medicine que encontró que "los cigarrillos con nicotina reducida (...) redujeron la exposición y dependencia" y "el número de cigarrillos fumados".

El presidente Joe Biden ha hecho de la lucha contra el cáncer una pieza central de su agenda y la política de reducción de la nicotina encajaría dentro de sus objetivos, a un costo mínimo.