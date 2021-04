Representante de Willie Colón da un parte de tranquilidad

El popular músico de salsa y compositor Willie Colón, quien sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en condición grave, ya está en Nueva York y se encuentra estable, dijo su representante, Pietro Carlos.

"Ya está en Nueva York y eso es un buen indicio. El hospital en Virginia permitió que lo trajeran. Ya no está en condición grave, está estable", señaló Carlos. Indicó que será sometido a varios estudios tras sufrir el 20 de abril un accidente de tránsito cuando viajaba en una autocaravana con su esposa Julia por la región de Outer Banks, en Carolina del Norte.



"Fue un accidente muy fuerte", subrayó. El matrimonio tuvo que ser sacado del vehículo por los equipos de asistencia debido al estado en que quedó el vehículo y el artista fue trasladado al hospital de Sentara Norfolk, en Virginia, desde donde el músico de origen puertorriqueño fue trasladado a Nueva York.



El trombonista, exintegrante de la orquesta Fania All Stars y uno de los pioneros en el nacimiento y desarrollo de la salsa, sufrió un traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos y fracturas en su vértebra cervical C1, según informó en un comunicado su portavoz, Nell McCarthy. Su esposa, que sufrió cortes y contusiones, fue tratada en un hospital de Outer Banks y dada de alta.



"Julia está bien, con golpes, moretones, tomando pastillas" para el dolor, agregó el representante del artista. Carlos explicó que la pareja estaba en un viaje planificado por la costa oeste del país y que en mayo les llevaría a la ciudad de Orlando (Florida), donde tendrían una reunión. Indicó además que aún desconocen las causas el accidente y que por ahora solo están concentrados en la recuperación del artista.



El representante no precisó en cuál hospital se halla Colón, un nativo de El Bronx que ha conformado dúos importantes en la historia de la música latina junto al puertorriqueño Héctor Lavoe en la década de 1960, y luego con el panameño Rubén Blades a finales de los 70 y principios de los 80. Tras tener a Lavoe y Blades como cantantes de su orquesta, con los que se cosechó grandes éxitos, Colón, quien el próximo miércoles cumplirá 71 años, siguió al frente de su banda, también como intérprete.



"He hablado algunas palabras con él aunque ha estado más bien callado, escuchando. Estamos esperando los resultados a ver qué sigue. Estuvo grave pero ya está estable, hay que estar vigilantes porque fue muy fuerte. La buena noticia es que ya está en Nueva York", reiteró Carlos. La noticia sobre el accidente del músico, difundida el domingo varios días después de haber ocurrido, ha alertado de inmediato a los seguidores del músico, a quien han enviado deseos de pronta recuperación y oraciones en las redes sociales. También se les unió Blades: "Me acabo de enterar que Willie

Colón y su esposa Julia sufrieron un accidente de tránsito serio hace cinco días. Enviamos nuestros deseos de una pronta recuperación para ambos y que Willie pueda superar este difícil momento".



"Guapea Willie Colón", "Orando por la pronta recuperación de Colón y su esposa", "Recupérate pronto" o "Pronta recuperación para este Grande" son algunos de los mensajes en Twitter.







EFE