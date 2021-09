¡Leña al fuego! Entorno de 'Superman' López revela detalles del retiro

Un día después de la enorme polémica por el retiro de Miguel Ángel 'Superman' López de la Vuelta a España 2021, se siguen revelando detalles de su verdadera motivación.

Lo que dijo el propio López, quien hasta ese momento era el mejor colombiano y parecía que tomaba revancha de una temporada llena de dificultades, es que la decisión obedeció a hechos ocurridos en la carretera en esa penúltima etapa: "Como la mayoría ha visto, el momento del corte ha sido una situación incómoda, difícil de resolver. Nos hemos visto en un momento complicado y se nos han ido los mejores por delante; el Bahrain ha jugado bien sus cartas, y es difícil tapar un hueco así, aunque sea pequeño, a estas alturas de Vuelta. Hay mucho cansancio, mucho nivel y lógicamente nadie iba a ayudar a cerrar esa pequeña brecha en ese momento. Tardamos en reaccionar. Hay muchos factores y, al final, es una pena que tengamos que terminar LaVuelta de esta manera", dijo.



Sin embargo, su pareja, Natha Acevedo, encendió la llama de una posible decisión del equipo Movistar que enr ealidad motivó el retiro: "si no sabe nada es mejor que no declaraciones al aire ya que lo único que hace es ensuciar el bueno nombre de él.. Es fácil decir cualquier cosa sin ir en bici. Cuando tu mismo equipo te dice que te bajes del podio y hasta se enojan contigo cuando tu compañero te dice que no persigas... Bueno, pues no sé cómo reaccionarían ustedes. Tome sus propias conclusiones", contestó a un menaje en el que salían las palabras de Mas diciendo que no sabía qué le había ocurrido a López.



El suegro de López, el exciclista Rafa Acevedo, dijo en el diario El Espectador que todo fue responsabilidad del equipo: "el propio Eusebio Unzué (gerente general del Movistar) pasó en el carro y con la puerta empezó a gritarle... eso le rebosó la copa... Mi hija lo llamó al celular del preparador físico que va en el carro con el técnico... ella contó que estaba llorando con la desolación, el desespero y el saber que luego de tres semanas no había cumplido su objetivo de estar en el podio por una orden de esas. No tiene presentación lo del equipo".



La polémica está servida y la situación del colombiano es compleja al interior de su equipo, que no ha tomado todavía decisiones oficiales.