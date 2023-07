Esperanza Gómez reveló que se separará de su pareja por infidelidad

Esperanza Gómez es sin duda una de las actrices de contenido para adultos más reconocida del país y que se ha caracterizado siempre por hablar abiertamente de su sexualidad como también de su vida personal.



De hecho, en su momento, reveló cómo era tener dos relaciones sentimentales ya que una de sus parejas es estadounidense, mientras que la otra es colombiana.



No obstante, la actriz en entrevista con Eva Rey, confirmó que actualmente está enfrentando un proceso de divorcio con su esposo americano por problemas de infidelidad que no logró superar.

“Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando el respeto al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano”, señaló Gómez.



Pese a tener una relación abierta, Esperanza se dio cuenta que su esposo estadounidense había tenido relaciones sexuales sin haberle anunciado antes, lo cual le generó desconfianza.



"En el primer mes cuando estábamos juntos, y a pesar de que le permití tener sexo con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a tener relaciones con una mujer en un motel y yo me di cuenta. Cuando yo le mostré las pruebas él no sabía que decir", señaló la actriz de cine para adultos.



Ante esto, decidió ponerle fin a esa relación: “Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración (por él)”, comentó.



Finalmente, reveló que este episodio de infidelidad es bastante amargo para ella ya que sufrió una doble traición: la de su pareja y la de una de sus sobrinas con las que tuvo relaciones.



“Me fue infiel con una sobrina que quería mucho. Él no me dejó a mí, yo lo dejé obviamente porque quién perdona una infidelidad de esas. No sabe uno si le duele más la infidelidad del personaje o la de la sangre", concluyó.