Esperanza Gómez anunció su regreso al cine para adultos

Cuando se habla de Esperanza Gómez es referirse a tal vez una de las actrices porno más famosas de Colombia y el mundo. La actriz que dejó de lado la industria hace unos años anunció su regreso triunfal a este tipo de filmes.



Esto fue confirmado por la propia artista para el programa ‘Lo Sé Todo’ y allí dio sus razones por las que vuelve a la industria tradicional del porno: “Lo hago por placer, porque es muy diferente para mí, grabar para mis plataformas que cuando lo hago para una producción profesional. Yo disfruto más lo tradicional”.



De igual manera, dio detalles de cómo va su demanda contra Instagram, que era una de las redes en donde no podía monetizar su contenido.

“A nosotras nos censuran por la discriminación, porque yo tengo los mismos derechos a pesar de ser actriz porno, que una modelo que no hace pornografía y esto ayuda a que le bajen un poco el tono y ahora está en proceso de verificación la nueva cuenta y finalmente, las otras plataformas me permiten monetizar”.



Cabe señalar que desde 2015, Esperanza Gómez no participa en una película. Sin embargo, no ocultó su emoción en regresar a los sets de grabación de las productoras de cine para adultos que pedían su retorno.