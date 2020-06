Creadora de Harry Potter se confiesa: fue víctima de agresión sexual

JK Rowling, una de las mujeres más ricas del mundo, ha sorprendido al mundo con una confesión; fue víctima de agresión sexual.

La escritora lo hizo público tras verse involucrada en un escándalo en Inglaterra por un comentario sobre la menstruación, que se interpretó como rechazo a las personas transgénero.



Rowling escribió: "He estado en el ojo público por más de 20 años y nunca he hablado públicamente de ser una sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual... Esto no es porque me da vergüenza que me pasaron esas cosas, sino porque son traumáticas para volver a visitar y recordar".



Divorciada y madre de una hija, consultó con ella antes de su confesión pública: "Me siento protectora de mi hija desde mi primer matrimonio. No quería reclamar la propiedad exclusiva de una historia que también le pertenece. Sin embargo, hace poco tiempo, le pregunté cómo se sentiría si fuera públicamente honesto sobre esa parte de mi vida y me animó a seguir adelante", dijo.



"Menciono estas cosas ahora no en un intento de obtener simpatía, sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido arrastradas como fanáticas por tener preocupaciones en torno a los espacios de un solo sexo", concluyó.



La escritora, de 54 años, no dio más detalles pero trató de salir del alboroto que generó su opinión.