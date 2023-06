¿Es la suya? La carrera con 100% probabilidad de encontrar trabajo

En varias partes del mundo, los estudiantes de colegios y universidades se encuentran en época de exámenes. Algunos con exámenes para pasar de semestre y otros en pruebas para decidir si estudian o no la carrera que desean.



Esta situación es bastante común en los alumnos que no tienen claro que estudiar o que lleven tiempo pensándolo y duden en que campo de acción estudiar.



A menudo la decisión se vuelve complicada ya que la elección depende de la empleabilidad del campo, del ingreso que da entre otros factores que hacen que una carrera sea más elegible o no.

Pues bien, una de esas carreras que no es bastante elegida es la Ingeniería Agrónoma que es una de las áreas que menos eligen los alumnos, pero que cuentan con un grado del 100% de empleo.



De acuerdo, con la información del medio español ABC, esta ingeniería fue bastante popular en los años 90, teniendo unos 5.000 alumnos por año al menos en España.



Sin embargo, en la actualidad, los estudiantes se decantan por otro tipo de grados e ingenierías ya que la agrónoma no resulta tan atractiva para los jóvenes, ya que asocian esta palabra con tener que trabajar en el campo.



No obstante, de acuerdo con Rosario Haro, subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid, no se ha transmitido correctamente a los estudiantes en que consiste la carrera y su importancia.



Las personas que realizan esta carrera se encontrarán al final con una alta demanda por parte de las empresas por lo que la empleabilidad es prácticamente al salir de la universidad.



Pese a esto, la matriculación para estudiar esta Ingeniería ha descendido pese a que hay una necesidad real de contratar a las personas que estudien esa carrera.