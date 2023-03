Equipo Porvenir celebra sus 20 años en la formación deportiva

El Equipo Porvenir está de celebración ya que cumple su temporada número 20 como uno de los grupos referentes del fondismo colombiano y también de la formación de deportistas ejemplares.



Para este año, diez atletas de ocho regiones de Colombia conforman este año la nómina del equipo de atletas de Porvenir, patrocinado por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir y en donde resalta la juventud de cinco atletas que apuntan a ser representantes nacionales en Juegos Olímpicos.



Para este 2023, Stefany López, se convierte en la más joven incorporación del Equipo. La cordobesa con 20 años es recordista nacional Sub 23 en las pruebas de 3.000 metros con obstáculos y 5.000 metros, medallista de plata en las especialidades de 1.500 metros y 3.000 metros con obstáculos, en el Campeonato Suramericano Sub23 realizado en Cascavel, Brasil el año pasado.



También junto a López llega Angie Nocua quien es la actual campeona nacional en la prueba de 5.000 metros y subcampeona nacional de 1.500 metros y fue tercera en la carrera Thyon de Valais, Course Dixense, en el Cantón (Suiza) y representante por Colombia en los Juegos Deportivos Bolivarianos, Valledupar 2022.



Con respecto a la rama masculina, Porvenir tendrá dos incorporaciones que son el antioqueño David Gómez y el cucuteño Adrián Florez que han estado en los primeros puestos en múltiples competiciones a su joven edad.



Por su parte, Angie Orjuela, Muriel Coneo, Iván González, Gerard Giraldo, Caros San Martin, todos ellos representantes colombianos en Juegos Olímpicos en su momento, continúan en el grupo apoyado por Porvenir y Adidas, con el objetivo de llegar lo mejor posible a los Juegos Centroamericano y del Caribe y los Juegos Panamericanos.



Además, María Fernanda Montoya seguirá con el Equipo Porvenir, precedida del top 10 en el 21k del Adizero Road to Records Adidas en Alemania y su séptimo puesto en la media maratón de Bogotá.



Ante estos 20 años, Andrés Vásquez, vicepresidente comercial de Porvenir aseguró que se seguirá apoyando el deporte colombiano y que formarán atletas que se referentes en la sociedad por su perseverancia y constancia y otros valores para construir país.



“Año tras año, es más amplia la participación de deportistas de diferentes regiones que nos permiten seguir construyendo país a través de este deporte insignia. En esta temporada tenemos atletas de departamentos como el Meta y Córdoba, y esto es una muestra de lo importante que es abrir espacios de participación para los deportistas que quieran forjar su camino en un deporte como es el atletismo que solo requiere de unos buenos tenis y disciplina”, concluyó.