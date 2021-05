¡EN VIVO! Paro Nacional 19 de mayo: bloqueos y movilidad en Colombia

Puntos de concentración en Bogotá

• Autopista sur con sevillana (8 a.m.)

• Monumento Los Héroes. (8 o 9 a.m.)

• Universidad Distrital sede tecnológica (8 a.m.)

• Portal Américas (8 a.m. y 12 m.)

• Parque el virrey (11 a.m.)

• CAI barrio El Dorado Cl. 1 Bis A #8-82. (10 a.m.)

• Centro de Memoria Distrital. Calle 26 con 19. (9 a.m.)

• SENA de la carrera 30 con primera de mayo (9 a.m.)

• Parque Nacional (9 a.m.)

• Plaza de Bolívar (3 p.m.)

• Centro Comercial La Colina (11 a.m.)

• Portal Norte (8 a.m.)

• Museo Nacional (9 a.m.)

• Av Cll 80 con carrera 68 (6 a.m.)

• Sede principal ESAP: calle 44 # 53-37 (8 a.m.)

• Universidad Nacional (10 a.m.)

• Autopista Norte con calle 100 (11 a.m.)

• Transversal 28ª # 39 – 93 (1 p.m.)

9:00 a. m.

#Atención✅

A partir de hoy, 19 de mayo, TransMilenio habilita 5 estaciones operadas en contingencia para mejorar la movilidad de los usuarios. Ten en cuenta los horarios habilitados, recuerda planear tu viaje y tener tu tarjeta #TuLlave cargada para facilitar el acceso. pic.twitter.com/bh6BoiQfSY — TransMilenio (@TransMilenio) May 19, 2021

8:00 a. m.

#ArribaBogotá



Comerciantes de diferentes sectores de la ciudad han recibido amenazas para que no abran sus negocios y se unan a las jornadas de protesta. @juaneorrego, director de @FenalcoBogota, se refirió al tema en Arriba Bogotá.@patrudelanoche@citytv pic.twitter.com/2CGjcVeBrJ — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) May 19, 2021

#ElNoctámbulo



Al menos 25 jóvenes lesionados fueron atendidos en el puesto de salud del barrio Chicalá, tras una nueva jornada de movilizaciones y protestas. Manifestantes denuncian uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD.

@BallesterosLeo @CityTv pic.twitter.com/99PSa3C1bZ — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) May 19, 2021

7:00 a. m.

BLOQUEOS



NORTE🚨

Sameco.

Cl. 70 con Av. 3N



ORIENTE🚨

Paso del Comercio

Cl. 70 con Cra. 1

Cra. 1 con Cl. 63

Puerto Resistencia

Nuevo Latir

Calipso

Puente de los mil Días



SUR🚨

Cl. 5 con Cra. 94

Cl. 13 con Cra. 100



🚗🚙🚕@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @WMVallejo — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) May 19, 2021

#TMahora (6:08 a.m.)



🔴COMPONENTE TRONCAL🔴

Opera con normalidad en todas las troncales salvo las 53 estaciones inoperativas por daños



🔵COMPONENTE ZONAL🔵

Opera con normalidad salvo algunos desvíos operacionales



🟢TRANSMICABLE🟢

Opera con normalidad a la hora pic.twitter.com/LER1LYunAg — TransMilenio (@TransMilenio) May 19, 2021