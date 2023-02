EN VIVO: Así va el paro de taxistas en Colombia

Durante este miércoles en varias zonas del país transcurre el Paro de Taxistas, el cual se está realizando principalmente en las ciudades más importantes de Colombia.



Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Cartagena y otras ciudades capitales presentan a esta hora varias movilizaciones y planes tortuga por parte de este grupo que está inconforme con el alza del precio de las gasolinas y la no prohibición de las apps de transporte como Uber, Cabify, entre otras.



Así va el paro de Taxistas en varias ciudades del país:

Tunja - 7:30 a.m.



Se presentan cierres y bloqueos adelantados en la Avenida Norte en la ciudad boyacense al igual que en la entrada al Terminal de Transporte de esa ciudad.

#AEstaHora 🚨 ya se registran bloqueos en diferentes puntos de Tunja, apenas han trascurrido un par de horas del #ParoDeTaxistas 🚖 y varias personas ya tienen dificultades para movilizarse.



[Hilo 👇🏼] pic.twitter.com/Ai0rtnHxLV — Boyacá Noticias 95.6 (@BoyacaEsNoticia) February 22, 2023

Bogotá - 7:30 a.m.



No se reportan bloqueos y Transmilenio inició operaciones con normalidad. La policía habilitó un carril en la Calle 26 para ingresar al Aeropuerto El Dorado, zona donde se concentrarán algunos taxistas.



De igual manera, el plan Tortuga en la Calle 170 que tenían planeado el gremio fue suspendido por falta de garantías por parte del Gobierno y la Policía quien está inmovilizando algunos vehículos.

Según los taxistas, "no hay garantías" para continuar con la protesta. https://t.co/8OREzK6nYb — Canal Citytv (@Citytv) February 22, 2023

Cartagena - 8:00 a.m.



Se reporta que hasta tres mil taxistas en esa ciudad llegarán hasta la Torre del Reloj en su protesta contra las plataformas que prestan los servicios públicos.

Cali - 8:00 a.m



El paro de Taxistas continúa con normalidad en la capital del Valle del Cauca y se reporta caos vehícular en la vía Cali - Jamundí debido al plan tortuga que adelanta el gremio.

➡️ #ParoDeTaxistas 🚖 | Comienza a presentarse caos vehicular en la vía Cali - Jamundí por plan tortuga de taxistas en la zona #22Feb, este es el panorana #ReporteCiudadano



⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/xE2s6aEZu1 — Carac⭕️l Radi⭕️ Cali (@Caracol_Cali) February 22, 2023

Bogotá - 8:20 a.m.



El presidente Petro se pronuncia en redes sociales luego del informe de que no hay garantías para protestar. "En mi gobierno no hay falta de garantías. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo. Las puertas del diálogo están abiertas", mencionó el mandatario a través de Twitter.

En mi gobierno no hay falta de garantías. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo.



Las puertas del diálogo están abiertas. https://t.co/n4atsE6bt3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2023

Tunja - 9:12 a.m.



A esa hora se reportó nuevos bloqueos en el sector de los Hongos en Tunja y también no hay acceso a la plaza de mercado. La policía metropolitana hace acompañamiento en esa zona.



Bogotá - 9:18 a.m



A esta hora, las autoridades confirmaron que se registra total normalidad en los corredores viales de ingreso y salida de la ciudad. Además, se han hecho 18 comparendos y 8 inmovilizaciones de vehículos por obstrucción en la vía.





Medellín - 9:30 a.m.



Desde las 6:45 a.m. y hasta esta hora, se presenta buena movilidad en la capital de Antioquia. Los taxistas, pese a estar presentes en los puntos de bloqueo, están permitiendo el paso a un carril o paso intermitente. En los nueve puntos de concentración en la ciudad las autoridades están evitando que llegue un alto número de taxistas para evitar descontrol en la situación.

Así se ve el #ParoDeTaxistas en la altura de la Terminal del Norte, aunque la movilidad está reducida a un carril, fluye tranquila en el sector. Durante la jornada han reportado presencia de las autoridades en todos los puntos, siga aquí los detalles ➡ https://t.co/4siLXcGZDO pic.twitter.com/vbbComO0IZ — El Colombiano (@elcolombiano) February 22, 2023

Popayán - 10:00 a.m.



En la ciudad del departamento del Cauca se presentan disturbios entre el Esmad y los taxistas. Hubo choques entre conductores y la fuerza pública ya que el gremio quería bloquear vías.

Disturbios entre taxistas y policías del Esmad durante el paro en Popayán.



🚨 Hubo choques entre algunos conductores y la Fuerza Pública que busca evitar bloqueos en vías. Acá los detalles ► https://t.co/ryTMe09lWA pic.twitter.com/xq2nm2BzF6 — Canal Citytv (@Citytv) February 22, 2023

Tunja - 11:05 a.m.



El alcalde de la ciudad, David Ortega, habla con el gremio en esa ciudad para intentar llegar a un acuerdo para levantar el paro promovido por los conductores



Ibagué - 11:28 a.m



A esta hora se presentan disturbios en la ciudad del departamento del Tolima. No obstante, el alcalde de la ciudad y los representantes de los taxistas buscan soluciones que den fin a la jornada de movilizaciones.