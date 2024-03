Tres localidades de Bogotá no tendrán luz este viernes 15 de marzo

La empresa Enel Colombia es la que se encarga de brindar el servicio de energía eléctrica a los hogares capitalinos, debido a esto, también debe garantizar que los elementos usados para el transporte del fluido eléctrico se encuentren en óptimas condiciones cumpliendo los estándares de calidad.



Para poder cumplirlo, la entidad programa diferentes trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas con el fin de evitar mayores daños a largo plazo. No obstante, para poder garantizar la seguridad de los funcionarios encargadados se debe realizar cortes en el servicio eléctrico.

Según informó la entidad, para la jornada de este 15 de marzo, se tienen previstos trabajos en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Suba, las cuales presentarán cortes de luz en diferentes sectores.



Estas suspensiones del servicio se pueden extender por un tiempo entre dos hasta ocho horas, dependiendo del trabajo a realizar por el personal autorizado de la empresa. Por esto, se recomienda a los usuarios que presenten cortes del fluido eléctrico, tener en cuenta los sectores y horarios establecidos con el fin de evitar mayores afectaciones en las actividades diarias.



A continuación, estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz durante la jornada de este viernes 15 de marzo de 2024:



Localidad Ciudad Bolívar



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Cl. 76 sur a cl. 78 sur entre cr. 24 a cr. 26-barrio Cordillera del Sur.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. Cr. 25 a cr. 27 entre cI, 75 sur a cI. 77 sur-barrio Bella Flor Sur.



Desde las 10:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. Cl. 56 a cl. 58 entre cr. 65 a cr. 67- barrio Madelena



Localidad Puente Aranda



Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Cr. 33 a cr. 35 entre cl. 9 a cI. 11 – barrio Pensilvania



Localidad de Suba



Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. Cr. 66 a cr. 68 entre cl. 107 a cl. 109 – barrio Julio Florez