Emiliana Arango, un paso más cerca de entrar al US Open

Emiliana Arango ha comenzado con pie derecho su camino a entrar al cuadro principal del US Open, último grand slam del año que dará inicio a su primera ronda en los próximos días.



La colombiana venció a Ipez OZ en la primera ronda clasificatoria en un partido pareja que se fue a los tres sets y donde se impuso la antioqueña con parciales de 4-6, 6-1 y 7-6.



Arango no estuvo cómoda en el inicio del juego y termino cediendo su servicio ante su rival, pero rápidamente la colombiana igualó las cosas. No obstante, la turca Oz quebró y cerró el set por 6-4.

Para la segunda manga, la antioqueña arrasó con un 3-0 de inicio y luego volvió a quebrar para cerrar el set de manera contundente.



El tercer set comenzó a favor de la turca con un 4-2 arriba, pero se mostró muy dubitativa lo que le permitió a la colombiana a empatar las cosas. De ahí en adelante no se sacaron ventaja y llevaron todo al Tiebreak donde Arango se impuso 7-5.



Con este triunfo, Arango ahora se medirá este jueves contra Viktoria Kuzmova, preclasificada 9 de la ‘qualy’ del torneo americano.