¡Ola invernal no da tregua! Emergencia en Guayabetal por derrumbes

El fenómeno de lluvias, en lo que va corrido del mes de agosto, ha dejado 12 municipios del departamento con serias afectaciones, como consecuencia de la emergencia invernal.

El Gobernador Nicolás García Bustos se refirió a la situación particular de Guayabetal: “todos los municipios han recibido la ayuda y el acompañamiento de la Gobernación. En este momento hay particular atención en Guayabetal, no solo porque están incomunicados, por los derrumbes en el kilómetro 58 sino, porque además hemos tenido deslizamientos que ocasionaron la pérdida de la PTAR en Villa Jimena y han obligado a la evacuación de más de 15 viviendas en el sector de Perdices”.



El municipio sufre de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos: “a través de helicópteros de la Policía y de diferentes medios está en camino el apoyo de la Gobernación para poder brindar la ayuda inmediata a las familias que en este momento dejaron sus hogares, así como las demás que se encuentran en riesgo o que ya han tenido algún tipo de afectación”.



Con información oficina de prensa