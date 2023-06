Emanuel Mini será el invitado de honor al evento ‘Healthy Cities’

El próximo 25 de junio en la Plazoleta de los Alfiles ubicada en el centro comercial Gran Estación en Bogotá, se realizará el evento llamado ‘Healthy Cities’.



La actividad que busca de alguna manera promover hábitos saludables dentro de entornos urbanos está a cargo de la empresa Novo Nordisk y tendrá inicio sobre las 9 de la mañana.



El evento contará con un invitado de lujo como será el caso de Emanuel Mini, embajador del Team Novo Nordisk, único equipo del mundo que está integrado por atletas de alto rendimiento que viven con diabetes tipo 1.

Pese a que Emanuel, ya no es parte activa del equipo, sí es un embajador del equipo y de cómo vivir con esta condición no es impedimento para hacer lo que te propongas.



Y es que el exciclista argentino fue diagnosticado con esa enfermedad a los 26 años y pese a ello no frenó su sueño de brillar en el ciclismo internacional.



Vale resaltar que el ciclista estará en el stand de la compañía anteriormente mencionada que sigue promoviendo el deporte para evitar este tipo de enfermedad.