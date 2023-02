Elizabeth Loaiza contó la propuesta indecente que le hizo empresario

Luego de que estuviera damnificada por el uso de biopolímeros, la modelo colombiana, Elizabeth Loaiza ha liderado una iniciativa en contra de estos productos que afectaron su salud por una mala cirugía.



Es por ello que en medio de una conversación sobre este tema, la vallecaucana se animó también a contar otros episodios de su vida.



Uno de los más particulares que contó fue que una persona, que tiene que ver con la política colombiana y es bastante conocida, le ofreció una alta suma de dinero para estar con él de forma íntima.

“Esta persona me decía: ‘¿Tú crees que la tienes de oro o qué? ¿Por qué no aceptas?'”, comentó de inicio para el programa 'Lo Sé Todo'. “Me ofreció 2.000 millones de pesos o una casa donde quisiera con helicóptero dentro de la casa”, complementó.



Por último, la modelo dijo que de decir quién fue el que le ofreció todo eso se quedarían en shock: “Cuando me ofrecieron eso, era una niña de 23 años y si les dijera quien fue se quedarían todos callados porque eso era como arrancarle un pelo a un gato”.