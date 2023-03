Elianis Garrido se pronunció y dio la razón de su desmayo en vivo

Durante la transmisión del programa ‘Lo Sé Todo’, Elianis Garrido prendió las alarmas luego de que se desmayara en vivo. En las imágenes se ve como la modelo se llevó las manos al rostro y acto seguido cayó al suelo.



Ante esto, sus compañeros en el set, Ariel Osorio y Mafe Romero mandaron en comerciales para que pudieran atender a Garrido.



Según Romero, ocurrido el hecho, Elianis llevaba varios días sintiéndose mal por culpa del mal clima lo cual le provocó problemas respiratorios y mucha tos: “Se le complicaba respirar, vivimos un momento impresionante. No sabíamos qué hacer. Nos demoramos en la pausa para regresar”.

No obstante, un día después la propia modelo aclaró a través de sus historias de Instagram lo que realmente le ocurrió y allí dijo que el desmayo fue causado por una bronquitis que había ignorado creyendo que era una gripa.



Por su parte, se refirió sobre aquellas personas que la acusaron de haber fingido el desmayo para conseguir rating: “Jamás nunca en mi vida jugaría con mi salud y jamás haría show o mentiría con algo como lo que me pasó hoy, por una razón de mucho peso: ¡el amor y respeto que le tengo a mi madre y abuela! No permitiría que ellas sufrieran o se preocuparan por mí”, dijo la presentadora.



Finalmente, agradeció por la rápida ayuda de sus compañeros y las personas en el set que la socorrieron ante la atemorizante situación: “Gracias a mi equipo de trabajo por su reacción inmediata. Gracias de verdad. Si no hubieran actuado rápido, otra sería la historia”.