Elianis Garrido se desplomó en programa en vivo y generó preocupación

Durante la emisión del programa ‘Lo Sé Todo’, la reconocida presentadora Elianis Garrido preocupó a todos en el set luego de que se desmayara en plena emisión en vivo.



La colombiana mientras daban una noticia comenzó a sentirse mal y de un momento a otro se desplomó en el suelo mientras que uno de sus compañeros mandaba a comerciales mientras atendían a la presentadora.



Tras la vuelta de comerciales, sus compañeros en el programa, Ariel Osorio y Mafe Romero dieron un primer balance de su estado de salud.

“Todo está bien, Eli está perfecta, está terminando un protocolo de seguridad y está bien, no se preocupe, ya pronto la llamará, les contaremos qué ocurre con Eli”, comentaron.



Durante el programa Mafe Romero, comentó que Garrido no se estaba sintiendo bien desde hace algunos días debido a los cambios climáticos y comenzó a tener problemas respiratorios.



Le complicaba respirar, vivimos un momento impresionante. No sabíamos qué hacer. Nos demoramos en la pausa para regresar", mientras reiteraba que la presentadora está estable.



Luego de lo sucedido comenzaron las especulaciones de algunos usuarios sobre lo que le habría pasado y muchos de ellos lo relacionaron con la posibilidad de que esté embarazada, puesto que la presentadora está buscando un bebe al lado de su esposo.



Cabe señalar que Elianis además de su participación en ‘Lo Sé Todo’ es reconocida por su paso en Protagonistas de Nuestra Tele y en producciones televisivas como Las Hermanitas Calle y Sin Senos sí hay paraíso.

Así fue el detrás de cámaras del desmayo en vivo de Elianis Garrido en 'Lo sé todo' pic.twitter.com/tIvoe41ov7 — Ana (@PuraCensura) March 16, 2023