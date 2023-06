Elianis Garrido habló de las 13 cirugías que se ha hecho en su vida

Elianis Garrido recientemente fue invitada al programa de entrevistas de Eva Rey y allí protagonizó una charla sobre su vida profesional, amorosa y los momentos complicados que ha vivido.



La presentadora contó prácticamente de todo. Desde sus cirugías hasta hablar sobre las propuestas de empresarios, políticos y hasta narcotraficantes para estar con ella.



De hecho, señaló que una persona llegó a ofrecerle una camioneta de más de 400 millones de pesos, pero Elianis confirmó que rechazó todas esas propuestas indecentes.

Por su parte, Garrido dejó claro que solo se ha hecho 13 cirugías en su vida y que la mayoría fueron para mejorar su salud y no estéticas.



La colombiana detalló cada una de las cirugías: “Cuatro veces la nariz, cuatro veces los senos, dos cirugías en un ojo, dos en una mano y una en un ovario”, comentó de inicio.



“Si un día se me cae todo, me lo voy a subir todo, porque si tengo la plata y tenga la salud, voy para adelante”, agregó.



De igual manera, Elianis contó que se ha hecho tantas intervenciones en el busto, debido a que varias cirugías tuvieron complicaciones luego de hechas.



“La primera vez, fue por estúpida. Me dejé influenciar como muchas niñas de que solo las pechugonas triunfaban, me puse unas prótesis gigantes y se me estalló una. Me pusieron una segunda y me apareció una masa. Con la tercera cirugía no me cuidé y se me encapsuló. La cuarta fue para reducir, estoy feliz”, indicó.



Y agregó: “No sé si en un momento me explantaría. Ya hoy en día digo que me hubiera quedado con mi pecho natural”



Finalmente, aseguró que no se arrepiente de las cirugías que se ha hecho: “No me arrepiento. Mis tet… me han ayudado, tú sabes. Sí, me han ayudado. Yo no soy anticirugias, me encantan. Lo que sí creo es que no hay que hacérselas en cualquier parte. No les tengo miedo y me gusta mi pecho”.