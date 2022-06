Colombia elige presidente entre Petro y Hernández: jornada EN VIVO

Colombia elige este domingo a su próximo presidente, entre Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En el país hay un total de 39'002.239 ciudadanos habilitados para votar y para ellos estarán abiertas las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.



ANÍMESE Y SALGA A VOTAR TEMPRANO. ¡Que no se le haga tarde!



8:20 a.m. El candidato Rodolfo Hernández ya votó

📍El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández (@ingrodolfohdez) ya ejerció su derecho al voto en esta mañana de domingo. | #ColombiaVota2022 pic.twitter.com/GFUxgJSwQ3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 19, 2022



8:05 a.m. En la mesa 1, instalada en el Capitolio Nacional, el presidente Iván Duque ejerció su derecho al voto.



8:00 a.m. Se abren oficialmente las urnas de votación en todo el país

#Atención | En total normalidad, se abrieron las urnas para la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de 2022. Consulta tu puesto de votación en el siguiente enlace ➡️ https://t.co/wE9TPdn8c3 pic.twitter.com/rAzjFZ9hAu — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 19, 2022



7:06 a.m. El ministro de defensa, Diego Molano, confirmó que hay un amplio dispositivo de seguridad, con hombres en todo el territorio: "240.000 protegen los 12.000 puestos de votación, y otros 80.000 protegen los puntos críticos y los sistemas de transporte, a las entradas y salidas de las ciudades y los puntos de conteo y escrutinio de la Registraduría".

Advirtió que, en caso de manifestaciones violentas o fuera de control, "quienes sean encontrados en flagrancia por alguna actividad ilegal se capturan y se judicializan".



7:14 a.m. La Registraduría confirmó que, en aras de la transparencia, hay miles de testigos electorales de ambas campañas:

Dentro del plan de transparencia y garantías electorales, la Registraduría Nacional acreditó a 158 744 testigos electorales, que fueron postulados por las dos campañas políticas en contienda para participar en las mesas de votación y en las comisiones escrutadoras. pic.twitter.com/ns9i5N5M2D — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 19, 2022



7:00 a.m. La Registraduría Nacional recordó la importancia de consultar el puesto de votación y tener a la mano la cédula de ciudadanía para evitar congestiones: