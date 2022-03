Ojo a las medidas en Cali para la jornada electoral de este domingo

Este domingo 13 de marzo Colombia elegirá a sus representantes para la Cámara y el Senado. La jornada de votación se espera sea todo un éxito con los ciudadanos asistiendo masivamente a ejercer su derecho al voto.



En la ciudad de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina implementará una serie de medidas para este día tan importante.

Por un lado está la Ley Seca, que iniciará desde las 6 p.m. del sábado 12 de marzo hasta las 6 a.m. de la mañana del lunes 14 de marzo. Dentro de ese horario no se podrá vender ni consumir bebidas embriagantes.



Para asegurar que esto se cumpla y garantizar la seguridad en cada puesto de votación, el secretario de seguridad Carlos Soler anunció que 6.200 policías y 2.400 militares estarán muy pendientes de cómo transcurre la jornada.



Así mismo, la Secretaría de Educación anunció que las instituciones educativas que sean utilizadas como puestos electorales deberán estar completamente disponibles sin actividades ajenas a las votaciones a sus alrededores.



En dicho sentido, los estudiantes de dichas instituciones no tendrán clase presencial el día siguiente (lunes 14), aunque los profesores sí tendrán que cumplir con sus actividades de manera regular.