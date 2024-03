Defienden el extraño casco que uso el Visma: 'Un resultado excelente'

El conjunto neerlandés del Visma Lease a Bike, sorprendió en medio de la contrarreloj individual que dio inicio a la Tirreno Adriático, con un innovador y extraño casco que fue utilizado por los integrantes del equipo comandado por Jonas Vingegaard, uno de los favoritos en la carrera.



Sin embargo, esta nueva pieza no habría dado los resultados esperados, debido a que solo el danés se ubicó entre las primeras posiciones e incluso estuvo a 22 segundos del ganador de la jornada, Juan Ayuso.

El diseño, según reveló Marca, fue creado por la marca Giro Cycling y concretamente se denomina Giro Aerohead II, con el cual se busca mejorar la aerodinámica de los ciclistas en medio de las etapas de contrarreloj.



Según Grischa Niermann, director del Visma, “Sabíamos que la contrarreloj no sería la ideal para Jonas. En un circuito llano y corto como este, no podía aprovechar al máximo su fuerza. En retrospectiva, estar entre los diez primeros es un resultado excelente. Todavía está en buena forma”.



En declaraciones recogidas por el mismo medio internacional, el ex ciclista Mathieu Heijboer, confesó que: “El invierno pasado probamos exhaustivamente el casco. Lo hicimos utilizando prototipos y escaneos de posición de varios corredores, incluidos Jonas Vingegaard y Wout van Aert, entre otros”.



Además, contó que “Los corredores levantaron la vista un poco cuando vieron el casco por primera vez, pero al final eso no duró mucho”, sin embargo, con el pasar de las pruebas y de observar los avances del nuevo casco, “todos se convencieron rápidamente”.