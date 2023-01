El Team Medellín le volvió a coquetear a Nairo Quintana

Previo a su anuncio en donde dejó claro que no se retirará del ciclismo, Nairo Quintana ya había recibido varias ofertas de algunos equipos. Uno de ellos fue el Team Medellín que tentó al boyacense a seguir los pasos de Miguel Ángel López.



Sin embargo, Nairo pese al ofrecimiento decidió seguir insistiendo en buscar una escuadra europea y rechazó al equipo colombiano.



No obstante, parece que la escuadra antioqueña no se da por vencida y es por ello que han declarado que el pedalista sigue teniendo las puertas abiertas y que puede venir cuando quiera.

Esto fue mencionado por José Julián Velásquez, director del Team Medellín quien volvió a tratar el tema Nairo.



“Le esperamos con las puertas abiertas desde hace dos meses, cuando le ofrecimos esta posibilidad de venir al Medellín. Este es un equipo modesto, pero con un corazón grande y con ganas de correr”, comentó de inicio para EFE.



“Nairo es un gran campeón, uno de los mejores ó el mejor ciclista que ha tenido Colombia junto con Egan Bernal y otros. Espero ante todo que encuentre un equipo y que nos siga dando alegrías a todos". Aquí tiene sitio y puede venir cuando quiera", agregó.



Por su parte, Velásquez mencionó que de tener a Nairo, el equipo dará un salto de calidad gigante ya teniendo a ‘Supermán’, Óscar Sevilla y Fabio Duarte en sus filas.



“Con Supermán López, Óscar Sevilla, Fabio Duarte, y Nairo podríamos tener un equipo muy fuerte. Sabemos las ambiciones que tiene Nairo y son muy respetables, sucede lo mismo con López, ambos son ciclistas de otro nivel. Es un momento pasajero, les puede servir para seguir compitiendo y tener la ilusión de salir a entrenar en el día a día y puedan volver a correr en Europa en un equipo del World Tour en las grandes vueltas", aseguró.



Finalmente, Velásquez hablando de una posibilidad de fichar de Nairo dijo que no es cuestión de dinero, sino de que Nairo siga teniendo una ilusión para entrenar. Nairo y López necesitan esa ilusión y tener objetivos. Sin equipo y sin objetivo es difícil entrenar", finalizó.