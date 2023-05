El rock & roll está de luto: falleció Tina Turner a los 83 años

La música está de luto este miércoles luego de que se confirmara el fallecimiento de la cantante estadounidense Tina Turner, una de las grandes exponentes del rock & roll.



La noticia del fallecimiento de la cantante la dio uno de sus representantes que también señaló que la artista muere a los 83 años tras una lucha contra una dura enfermedad que no fue especificada.



Turner comenzó su carrera en la la banda Ike Turner y unos años después pasó al frente del escenario donde explotó su potencial como solista.

En la década de los 80, la cantante alcanzó la cima del éxito gracias a temas musicales como What's Love Got to Do with It y We Don't Need Another Hero. De igual manera, su estilo de baile y su poderosa voz la consolidaron en la industria musical.



Tina se retiró del mundo de la música en 2009 a los 70 años, dejando atrás 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos y construyó un legado que quedó reflejado en 22 álbumes, 12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios.



A lo largo de su trayectoria, la artista recibió varios premios Grammy y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll gracias al impacto que tuvo en la música popular y su influencia en generaciones futuras de la música.



Vale resaltar que la cantante sufrió bastantes problemas de salud como una insuficiencia renal, un cáncer y un derrame cerebral, tres factores que dejaron bastante toca la salud de la estadounidense que se despidió en las últimas horas de este mundo.