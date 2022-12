El polémico trino de una actriz colombiana tras la final del Mundial

Finalizada la definición del Mundial de Catar 2022 que terminó ganando Argentina este domingo, las redes explotaron con comentarios de todo el mundo y de todo tipo: positivos, negativos, de ánimo, polémicos, entre otros.



Uno de esos comentarios polémicos fue por parte de la actriz colombiana, Natalia Reyes quien en sus redes sociales dijo una frase desafortunada que fue tomada por otros usuarios de buena manera y de mala manera.



Y es que la nacida en Bogotá finalizado el compromiso entre franceses y argentinos comentó: ‘Perdió África’ junto con una bandera francesa, un comentario que desató todo tipo de comentarios.

Perdió África 🇫🇷 — Natalia Reyes (@nataliareyesg) December 18, 2022

El comentario de la actriz hace referencia a que la mayoría de los jugadores de Francia tienen raíces de otras regiones del mundo, pues en el plantel hay varios futbolistas con origen africano.



Sin embargo, mientras algunos le daban la razón a la artista para otros fue tomado como un comentario racista.



“Qué desafortunado mensaje para esta sociedad tan rota por el racismo ¿Conoces las historias de esos jugadores?”, “Celebran a los jugadores negros solo si les generan goles… La ciudadanía no se les niega, pero ser nacidos en Francia no quiere decir que la sociedad europea los acepte como tal”, “Es racismo, y además vieja escuela pensar que por diversidad u origen los jugadores no son Franceses/Ingleses/Americanos”, fueron algunos de los mensajes hacia la actriz.



Por otro, la actriz también fue crítica con un acto que hizo Emiliano Martínez tras la entrega del Guante de Oro y que lo interpretó como un acto machista.



"¿Qué necesidad?, Las mujeres atrás, como objetos decorativos, y el macho adelante con un gesto fuera de lugar, Lo simbólico cuenta!", comentó Reyes.