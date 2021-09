¿Bogotá se queda sin el palacio del colesterol?

Por estos días es noticia en Bogotá la remodelación del estadio Nemesio Camacho El Campín, a causa de una demolición que acabaría con uno emblemático lugar conexo al escenario deportivo.

El ‘Palacio del Colesterol’ es considerado como uno de los más representativos de la capital, especialmente para los aficionados al fútbol en los días en los que hay partido.



La renovación del escenario reubicaría el lugar, pues el proyecto busca ampliar a 50 mil la capacidad, además de un auditorio de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



Blanca Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, aseguró en Caracol Radio: “Nosotros la continuamos e hicimos un ajuste incluyendo el auditorio de la Filarmónica de Bogotá y ya se encuentra en factibilidad para su evaluación y entrar a estudios y diseños”, la misma emisora se encargó de denunciar que más de 40 familias que dependen económicamente del ‘Palacio del Colesterol’ se verían afectadas.

En entrevista con Casa Editorial El Tiempo la directora respondió los siguientes cuestionamientos

¿Desde cuándo está cerrado?

Está cerrado desde marzo de 2020, a raíz de la pandemia. Y a raíz de que el fútbol no tenía público.



¿Y no volvió a abrir?

No.



¿Cuántas personas dependen económicamente del Palacio del Colesterol?

El último contrato que hizo el IDRD fue con 12 personas. Se prestaron 12 módulos.



¿Por qué se mantiene cerrado? Si ya en Bogotá hay reactivación económica…

Desde el año pasado venimos hablando con ellos porque ese sector de El Campín y toda la manzana es parte de un proyecto de alianza público privada que inició evaluación en 2018 y que ya este año está en factibilidad. Es un proyecto que incluye la reforma del Estadio El Campín, la construcción del Auditorio de la Filarmónica, unas obras de urbanismo para generar espacios públicos, unos escenarios deportivos y toda esta obra requiere que nosotros solicitemos los predios de ese sector que son propiedad del IDRD. Ya solicitamos los predios de la Liga de Tenis, que ya los entregó, del club de tenis que se encuentra allí, del club de empleados del distrito, un club que tenía la Policía Comunitaria y el Palacio del Colesterol.



Son aproximadamente un billón de pesos de inversión que hará el operador privado para hacer toda esta obra que se necesita para revitalizar esta zona de la ciudad.



¿Hacer todos esos estudios implicó que no les pudieran abrir desde marzo?

Lo que pasa es que el fútbol comenzó a tener público hasta hace dos meses. Esa es la realidad y por tanto nosotros no podríamos abrir el Palacio solo por medidas de pandemia. Adicionalmente, hace dos meses estábamos en etapa de factibilidad y la solicitud del operador es que todos estos predios estén libres para que se pueda iniciar los estudios y diseños a detalle de todo ese sector.



Usted tenían contrato, ¿hasta cuándo iba?

Hasta marzo de 2020. Empató con pandemia.



¿Qué se les dijo? ¿Que no iban a renovar?

Les propusimos que miraran en uno de los 132 parques que tenemos para hacer la reubicación de su negocio. Les propusimos alternativas en El Tunal, en el Simón Bolívar, en Fontanar, tenemos una gran cantidad de espacios donde podemos hacer la reubicación. Tenemos el dato de las 12 personas, el dato de cuánto espacio necesitan, estamos dispuestos a hacer las remodelaciones e instalaciones que requieran para instalar su negocio. Pero no ha sido posible llegar a un acuerdo con ellos, porque ellos insisten en quedarse en ese sitio.



Es imposible que permanezcan allí.



¿Alguna entidad apoya eso?

El IPES, el Dadep, el IDRD y Secretaría de Gobierno. La idea es darles alternativas para la reubicación.



Somos conscientes de que este es un proceso que lleva muchos años así y por eso hemos buscado todas las alternativas.



¿El proyecto es de esta Alcaldía?

El proyecto empezó a ser estudiado por la administración anterior. En la administración anterior llegó hasta prefactibilidad, en esta administración se le incluyó el auditorio de la Filarmónica de Bogotá, en este punto vamos en factibilidad y vamos empezar los estudios de viabilidad para darle visto bueno a las propuestas. Con esos estudios se mira si el proyecto le sirve a la ciudad y si le ayuda, se aprueba, se saca una licitación y en esa, si se ve otros interesados, pueden presentarse y se escoge el oferente cerrado.



¿En los diseños no se planteó un punto de comidas para tratar de mantener estos oficios?

Hay que tener en cuenta que este punto ya estaba decayendo. De 56 módulos allí, solo 12 fueron ocupados en el último contrato. Menos personas iban a comer allá, menos personas estaban consumiendo este producto. Creo que era necesario hacer un cambio en el sector.



Sobre comidas, el operador o proponente es el que señala cuál es el modelo de negocio y cuáles serían los negocios que va a incluir allí para que tengan la posibilidad de cubrir la inversión que va a hacer.



¿Eso implica que lleguen otros negocios de comida a esa infraestructura?

Puede ser. Es un modelo similar al de Movistar Arena que tiene un modelo comercial en el que tiene otro tipo de negocios allí.



¿Los contratos con los comerciantes cómo eran?



Son contratos de aprovechamiento público. Generalmente se hacen año a año y se van evaluando las condiciones para ver si el Distrito necesita el espacio para otro proyecto.



¿Cómo están negociando con los comerciantes?

Inicialmente estábamos hablando con las 12 personas que tenían el contrato con el distrito. Posteriormente una persona se presentó como representante legal de ellos y es el que ha asistido a las reuniones. No hemos podido volver a hablar con las 12 personas, pero en las reuniones les hemos presentado la propuesta de reubicación.