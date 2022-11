El millonario cheque que recibió Djokovic tras ganar las ATP Finals

Novak Djokovic se impuso este domingo a Casper Ruud y se quedó con las ATP Finals con parciales de 7-5 y 6-3. El serbio no solo logró su sexto torneo en esta competición, sino que recibió un gran premio económico.



Y es que el balcánico obtuvo el cheque más grande en la historia del tenis el cual fue de una cifra de 4.740.000 millones de dólares la cual se embolsa el tenista ya que se proclamó campeón del torneo de maestros sin perder ni un solo partido.



Djokovic ya se había fijado 320.000 dólares por haber clasificado a las Finals, cifra que obtuvo cada una de las raquetas más importantes del mundo. En fase de grupo se embolsó 303.300 dólares mientras que sus victorias en las semifinales y en la final significaron 1.070.000 dólares y 2.200.400 respectivamente.

Sobre el recaudar todo este dinero, Djokovic dijo: "Creo que cada euro que he ganado ha sido con mucho sudor y lágrimas. No doy nada por sentado porque sé lo que se siente al no tener nada en la mesa, cinco miembros de la familia, la guerra, las sanciones... No olvidemos de dónde vengo y de la época en la que crecí".



"Conozco exactamente el lado opuesto, lo que me ayuda en la vida creo que a apreciar más todo lo que gano", agregó el tenista serbio.



Cabe señalar que Djokovic en este 2022 obtuvo cuatro títulos los cuales fueron Wimbledon, las ATP Finals, el Masters 1000 de Roma y el ATP 500 de Astana.