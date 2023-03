Jumbo Visma confirmó una crucial decisión en torno a Primoz Roglic

Una de las grandes incógnitas del ciclismo para esta temporada se ha resuelto. Y es que el Jumbo Visma ha confirmado que Primoz Roglic no irá al Tour de Francia de este año.



Esto fue confirmado por el propio director del cuadro neerlandés, Merijn Zeeman, después de que Roglic ganara la Tirreno-Adriático.



“El Giro también es una carrera muy especial para nosotros. Ahora hemos ganado con Vingegaard y Roglic tanto el Tour como la Vuelta, pero nunca el Giro. Así que ese es un objetivo muy importante. En condiciones normales, Roglic no hará el Tour”, mencionó el directivo.

De esta manera, el único líder claro que tendrá el Jumbo para el Tour de Francia será el danés Jonas Vingegaard que luchará contra Tadej Pogacar por la general de esa gran vuelta.



Por su parte, Zeeman mencionó que le sorprendió el nivel de Roglic en la Tirreno pese a que venía de una larga lesión.



“Roglic es un atleta muy especial que, además de ser muy fuerte, también sabe muy bien lo que puede y lo que no puede hacer. Ganar tres etapas y la clasificación final fue una gran sorpresa para nosotros. Pero muy agradable. Estuvo de baja mucho tiempo por su lesión en el hombro, por lo que no pudo subirse a la bicicleta durante mucho tiempo”, comentó.



Por otro lado, cambió de tema y habló de la París-Niza en donde se refirió a la superioridad de Pogacar sobre Vingegaard en esa carrera.



“Es increíblemente bueno, no me sorprendió mucho su superioridad, pero, por supuesto, fue muy impresionante. Jonas nunca ha ganado una carrera World Tour de una semana. Ese fue un objetivo después de ganar el Tour de Francia. Éramos optimistas respecto al resultado, pero después del entrenamiento en altura en Tenerife, Vingegaard tuvo que afrontar algunos asuntos privados que lo echaron para atrás”, concluyó.