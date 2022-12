El insólito motivo por el que Kyrgios estará en Roland Garros 2023

A lo largo de su carrera, Nick Kyrgios siempre ha mostrado su animadversión hacia la tierra batida como superficie llegando a decir que ‘Roland Garros es una mierda comparado con Wimbledon’.



Sin embargo, durante el Diriyan Cup, torneo de exhibición que se disfruta en Arabia Saudita, el australiano ha confirmado su presencia en la próxima edición del torneo parisino y lo hizo por una insólita razón.



“Mi novia quiere conocer París, así que voy a jugar en Roland Garros 2023. Me vendrá bien para ganar algo más de dinero, aunque hubiera preferido quedarme en casa. Sé que puedo hacer grandes resultados en tierra; he ganado a Roger, a Wawrinka, disputé una final en Estoril”, comentó de inicio.

“Hay demasiados torneos sobre tierra batida en el calendario. Veo a tipos en el top-100 a los que ni siquiera conozco, no los reconocería si me los cruzo por la calle, y están ahí solamente gracias a los torneos sobre arcilla. Me parece una locura”, complementó.



Además, mencionó que Novak Djokovic será el gran dominador de la temporada 2023: “Rafa ganará Roland Garros una vez más, Djokovic levantará el título en Wimbledon y creo que en el US Open y el Open de Australia, el gran favorito será Novak y tan solo Medvedev podría hacerle sombra”.



Por último, no descartó ganar un Grand Slam el próximo año: A mí me encantaría ganar uno, pero siendo realistas, es complicado porque Djokovic sigue siendo muy dominante”.