El gran gesto de un piragüista ucraniano para ayudar a su país

El ucraniano Yuri Cheban, dos veces campeón olímpico en piragüismo a modo de ayuda para la guerra que vive Ucrania ante Rusia subastó en las últimas horas sus medallas para recaudar fondos para la defensa de su país en ese conflicto.



"Mis medallas no importan si Ucrania no se puede mantener en esta lucha por la libertad e independencia", comentó Cheban a ‘The Associated Press’.



Cheban donará las ganancias al fondo benéfico Olympic Circle, una iniciativa promovida por deportistas que busca ayuda para la ciudad de Mykolaiv, que queda cerca de Odessa, zona donde vive el piragüista.

"Las ciudades de Ucrania están sin electricidad, sin hospitales, escuelas, tiendas. La gente se está congelando en sus propias casas y algunos miembros de mi familia están tratando de vivir y trabajar bajo estas condiciones", mencionó el deportista.



De esta manera, Cheban subasta la medalla de bronce conseguida en Pekín 2008 en la categoría C1 500, la de oro obtenida en Londres 2012 en la categoría C1 200 y su segunda presea dorada que obtuvo en 2016.



Con estas medallas, el deportista espera recaudar 75.000 dólares por cada oro olímpico que colocó en subasta.



Cabe señalar que Cheban no es el único en hacer este acto ya que anteriormente el ucraniano Slava Medvedenko subastó sus dos anillos obtenidos con los Lakers de la NBA y en donde recaudó 253.000 dólares.