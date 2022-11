El dineral que pagó Beckham en el hotel donde se hospedaba en Catar

David Beckham ha sido uno de los grandes protagonistas en las gradas de los estadios del Mundial de Catar 2022. El exfutbolista arribó a Doha sin su mujer, Victoria, y sus hijos para disfrutar del evento y además para hablar de negocios.



Sin embargo, además de esto se ha rodeado del lujo catarí ya que según la información del ‘Daily Mail’, Beckham ha pasado una semana en el hotel cinco estrellas Mandarin Oriental de Doha, ubicado en el exclusivo distrito de Mesheirb.



El establecimiento está lleno de todo tipo de comodidades incluyendo lujosas suites como en la que está hospedado el inglés llamada suite Baraha View que cuenta con su propia área de comedor, conserje privado, patio al aire libre, piscina y gimnasio.

De igual forma, Beckham tuvo su propio chef personal que le preparó comidas especiales que no estaban en el menú del hotel.



La habitación, situada en el último piso, tiene un coste de 23.000 euros la noche y de la cual Beckham estuvo hasta el domingo.



Una fuente del medio inglés aseguró que “Al personal le encantó tenerle aquí y se refirieron a él como ‘Sir David’ porque era muy respetuoso y respetado por todos. Los otros huéspedes no le vieron mucho porque tenía una suite encantadora que es como un hotel dentro de un hotel, lo que significa que no necesitaba mezclarse con ellos”.



Además, para entrar y salir del hotel sin ser visto, Beckham lo hacía a través de una salida privada en el vestíbulo, donde entraba rápidamente a una limusina con tal de no ser detectado por sus fanáticos y huéspedes del hotel.