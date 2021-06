¿Se levantan los bloqueos? El comité del paro se pronuncia 

El Comité Nacional de Paro (CNP), conformado por organizaciones sociales y sindicales, aseguró que este martes se está dando un "desescalamiento" de los bloqueos en Colombia como muestra de la voluntad de ese organismo para negociar con el Gobierno tras 33 días de manifestaciones.

Según Nelson Alarcón, directivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), los manifestantes hicieron un "desescalamiento de los puntos de resistencia, como nosotros los hemos llamado", en al menos 40 lugares de todo el país. "Gracias al desescalamiento, a las orientaciones, a la concertación (...) se ha dado esta circunstancia para que realmente el Gobierno Nacional no tenga ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos", dijo Alarcón antes de reunirse con el Ejecutivo en un nuevo encuentro para tratar de iniciar negociaciones.



El Comité Nacional del Paro está conformado por sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales y comunitarias, aunque no representa al grueso de los manifestantes que salen a diario a las calles para rechazar las políticas del Gobierno. Ese organismo comenzó a dialogar con el Gobierno el pasado 16 de mayo con el objetivo de empezar unas negociaciones que permitan a Colombia salir de la crisis que vive por las manifestaciones. Las protestas dejan al menos 20 muertos, según la Fiscalía, aunque la ONG Temblores señala que han sido registrados 43 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública.

Desbloqueos de la vía Panamericana

Antes de que Alarcón anunciara el desescalamiento de "los puntos de resistencia", las autoridades colombianas y manifestantes acordaron desbloquear algunos puntos de la Vía Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, que estaba taponada desde hace más de un mes.



Así lo anunció la Defensoría del Pueblo, que detalló su papel mediador para desbloquear algunas zonas de la Panamericana en los departamentos del Cauca y Nariño donde campesinos e indígenas impedían el paso de manera intermitente desde hace varias semanas.



"Luego de la instalación de una mesa de diálogo, campesinos cultivadores de coca en los municipios de El Tambo, Patía, Balboa, Argelia, Mercaderes y Florencia, en Cauca, y Leiva, en Nariño, se comprometieron a desbloquear la vía que permanecía cerrada", expresó la Defensoría en un comunicado. Igualmente en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste) y epicentro de las más violentas manifestaciones, la Alcaldía firmó un decreto para la construcción de acuerdos y para establecer una mesa de diálogo para salir de la crisis con los manifestantes, representados por la "Unión de Resistencias de Primera Línea".





EFE