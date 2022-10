¿Cuándo volverán los rusos al deporte? El COI respondió sobre el tema

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania muchas organizaciones comenzaron a castigar a los rusos y bielorrusos en distintos ámbitos: políticos, económico y hasta deportivo.



Y es que varias organizaciones para generarle presión al gobierno liderado por Vladimir Putín comenzaron a prohibir la participación de varios deportistas en algunos torneos y campeonatos.



Sin embargo, tras largos meses de conflicto, el Comité Olímpico Internacional se pronunció sobre el tema y aseguró que les darán posibilidad a los atletas de competir en sus disciplinas.



“Las sanciones solo pueden y deben imponerse a quienes son responsables de algo. Los deportistas nunca deben ser víctimas de las políticas de su propio Gobierno", fueron las palabras de Thomas Bach, presidente del COI.



"No pintaremos a todos con el mismo pincel por las acciones de su Gobierno. Hoy son Rusia y Bielorrusia pero si dejamos que la política se apodere del deporte, mañana serás tú. Esta guerra no ha sido iniciada por el pueblo ruso, los atletas rusos, el Comité Olímpico Ruso o los miembros del COI en Rusia", añadió.



Finalmente, explicó por qué se tomó la drástica decisión de dejar por fuera a los deportistas rusos en el inicio de la guerra: "Lo hicimos con gran pesar en el corazón, porque se trata de atletas y funcionarios deportivos que no comenzaron esta guerra, que no son responsables de esta guerra".