El COI mantiene una dura postura con las sanciones al deporte ruso

El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró en las últimas horas que no pretenden levantar las sanciones al deporte ruso a corto plazo debido al quiebre de la tregua olímpica ya que Rusia inició la guerra con Ucrania entre los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y los Paraolímpicos en la misma ciudad.



Nuestra postura no ha cambiado desde febrero", comentó Mark Adams, portavoz del COI quien se remitió al discurso del presidente Thomas Bach en donde decía que: “este no era el momento de levantar las sanciones”.

Por su parte, Adams mencionó que la situación de la guerra es cambiante, pero también recordó que el objetivo del Movimiento Olímpico es unir al mundo en paz.



Recordemos que el COI tras la invasión rusa pidió a las federaciones que no organicen competiciones en ese país o en Bielorrusia y que los deportistas rusos si querían competir debían hacerlo bajo bandera neutral.



Cabe señalar que las sanciones han provocado que en la práctica no haya rusos ni bielorrusos en ningún deporte, exceptuando el caso de los circuitos profesionales de tenis.