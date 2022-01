Brotes de covid en China: COI asegura los Olímpicos de Invierno 

El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 se celebrarán "de forma segura" y bajo un estricto protocolo sanitario que incluye pruebas PCR diarias a todos los participantes.

El director de operaciones de los Juegos Olímpicos, Pierre Ducrey, explicó en rueda de prensa que los brotes de COVID-19 que se están produciendo en China no afectarán al evento debido a que los deportistas permanecerán en la "burbuja olímpica" y no tendrán contacto directo con nadie del exterior.



"La Villa Olímpica es un espacio pensado para reducir al máximo el riesgo de contagio, toda la población estará vacunada y la mayoría con dosis de refuerzo, se someterán a pruebas PCR cada día y se seguirán respetando las medidas de seguridad sanitaria ya conocidas", añadió.



Ducrey hizo, no obstante, un llamamiento a equipos y organizadores para que extremen la precaución en estos días previos al inicio de la cita olímpica, ya que todos aquellos deportistas que contraigan la enfermedad no podrán participar en las competiciones hasta que no presenten dos pruebas PCR negativas con una diferencia de 24 horas.



“Todas las pruebas serán revisadas por un equipo médico compuesto por profesionales chinos y extranjeros”, apuntó Ducrey. Además, tal y como confirmaron desde el COI, aquellos deportistas que se encuentren confinados tras dar positivo en los test pero que no presenten síntomas contarán con algunas facilidades, como acceder a gimnasios o pistas de entrenamiento privadas.



Por último, el directivo del COI aclaró que no se impondrá cuarentena a los contactos cercanos a un positivo dentro de la Villa Olímpica, pero señaló que serán sometidos a dos pruebas PCR diarias durante siete días. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 se disputarán del 4 al 20 de febrero y los Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo.





EFE