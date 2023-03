El COI abre la posibilidad de admitir a atletas rusos y bielorrusos

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach ha dejado al caer que el ente le abrirá la puerta a la readmisión de los atletas rusos y bielorrusos a las competencias internacionales.



El directivo dio la recomendación en las últimas horas durante una asamblea del COI en donde también se dejó claro que el regreso de los atletas será con bandera neutra y a título individual.



Esta decisión se toma meses después de que Ucrania y otros países propusieran un boicot a los Juegos Olímpicos París 2024 en caso de que hubiese presencia rusa en el evento.

No obstante, tras meses de consultas, el COI recomendó el reingreso de estos atletas lo cual significa que deja a las federaciones internacionales y a los organizadores de los eventos la responsabilidad de invitar o no a los atletas rusos y bielorrusos.



De esta manera, el ejecutivo da pie para un regreso, pero que será limitado ya que solo servirá para aquellos deportistas con bandera neutra y que no hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania y que no tengan contrato con el ejército ruso o servicios de seguridad.



Ante esto, el presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislas Pozdniakov catalogó esta decisión del COI como una discriminación a su país y una farsa.



"Los criterios de la comisión ejecutiva del COI son una farsa. Los principios del COI y de la ONU han sido ultrajados. Se trata de una discriminación en base a la nacionalidad", comentó el funcionario.



De igual manera, la noticia tampoco cayó bien en los países que no quieren atletas rusos en París 2024 como es el caso de Polonia.



Y es que el viceministro de exteriores, Piotr Wawzyk catalogó el regreso limitado de los rusos como una vergüenza: "¿Ha pasado algo positivo del lado de Rusia para que sus deportistas participen en las competiciones? ¡Desde Bucha, Irpin, Gostomel! ¡Desde los bombardeos diarios a zonas civiles! Es un día de vergüenza para el COI".