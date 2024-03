Cortes de agua en Bogotá para el 15 de marzo: una localidad afectada

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se encarga de brindar el suministro de agua a todos los ciudadanos de la capital colombiana, por ello, también debe preservar y vigilar que los elementos que son utilizados tanto para el transporte como para el tratamiento del líquido vital, estén funcionando con total normalidad.



En caso de que esto no sea así, la entidad realiza diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de distribución a lo largo de la ciudad para poder garantizar un servicio constante y de calidad.

Para esto, se deben realizar suspensiones temporales del servicio en las zonas cercanas a donde se tienen previstos estos trabajos, con el fin de garantizar la seguridad de los funcionarios encargados y de evitar mayores daños a la infraestructura.



De acuerdo a lo informado por la empresa, para la jornada de este 15 de marzo se tiene previsto que en la localidad de Engativá se realice un trabajo para empatar redes del acueducto, por lo que será necesario suspender el servicio por 24 horas.



Se recomienda a los usuarios afectados tener en cuenta el sector y horas establecidas para que no se presenten mayores afectaciones en las actividades diarias de los habitantes. A continuación el barrio y el horario en el que no habrá servicio de agua para este viernes 15 de marzo de 2024:



Localidad Engativá



Barrio Cortijo. De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 114 a la Carrera 119. Desde las 9:00 a.m. y por 24 horas. Debido a empates en las redes del acueducto.