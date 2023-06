Ejercito tendrá jornada para solucionar su situación militar: detalles

El Ejercito Nacional desde el 6 de junio y hasta el 15 de junio adelantará una jornada especial en todo Colombia para aquellos hombres que aún no resuelven su situación militar.



Las jornadas se harán en las 12 zonas de reclutamiento y los 60 Distritos Militares entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.



Aquellos hombres que tengan 18 años y un día antes de cumplir los 24 y que cumplan ciertos requisitos, tendrán el descuento del 60% de la cuota de compensación militar y del 90% en las multas o sanciones que tengan por el proceso de definición de la situación militar.

Según el Comando, las personas al finalizar el proceso, pueden optar por acceder de manera gratuita a la constancia electrónica o podrán pedir la expedición de la Tarjeta Reservista de Segunda Clase (libreta militar), la cual tendrá un costo de 174.000 pesos para este año.



¿Quiénes podrán acceder a los beneficios?



*Los ciudadanos colombianos en el país o en el exterior que hayan sido sancionados con multas por:



1. Ausencia en la citación para el servicio de reclutamiento y movilización



2. Aquellos que no asistieron a la evaluación de aptitud psicofísica y que realizaron el proceso de manera extemporánea en vigencia de la Ley 48/93.



3. Mayores de edad que aplazaron este tema por cursar bachillerato y no se presentaron tras obtener el título de bachiller.



4. Aquellas personas que se les liquidó la cuota de compensación y no cancelaron el recibo en el plazo indicado



5. Hombres que superaron la edad máxima de incorporación (24 años) y fueron declarados no aptos por los comités de aptitud psicofísica.



6. Los colombianos residentes en el exterior que demuestren una residencia mínima de 3 años.



Requisitos para acceder a los beneficios



Ingrese a la página web: www.libretamilitar.mil.co y allí cargue la fotocopia de la cédula de ciudadanía, su registro civil, acta y diploma de grado de bachiller, una foto 3X4 fondo azul (en corbata, formato JPG y que no exceda 1MB).



Vale resaltar que si usted constata 3 años de residencia en el exterior queda exonerado de prestar servicio. Además, deben pagar la cuota compensación y no prestan servicio: el hijo único, hombre o mujer; el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento.



También están exentos los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de Marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública que hayan fallecido, los clérigos, religiosos, aquellas personas que tengan su unión marital legalmente declarada y las personas con discapacidad.