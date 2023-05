Einer Rubio se ilusiona con conseguir un nuevo triunfo en el Giro

Faltan tres etapas para el fin del Giro de Italia y se empiezan a acabar las oportunidades de triunfo en las diferentes etapas de esta edición de la ‘corsa rosa’.



De aquí en adelante queda una exigente jornada de alta montaña, una cronoescalada y el recorrido por Roma y en alguna de ellas Einer Rubio quiere obtener una nueva victoria.



“Vamos a ver estos dos días que quedan. Me gustaría pelear por una nueva etapa; se hará todo lo posible”, señaló el corredor del Movistar en diálogo con Eurosport finalizada la etapa 18 este jueves.

La mejor oportunidad de Rubio será este viernes en el recorrido de 182 kilómetros entre Longarone y Tre cime di Lavaredo que tendrá dos puertos de segunda categoría y tres de primera categoría.



Por su parte, con respecto a la cronoescalada, Rubio aseguró: “Tiene 10 km de llano, y eso me afectará un poquito, pero luego vendrá mi terreno. Si llego con fuerzas se pueden hacer diferencias. Pero vamos día a día”.



Por otro lado, dio un balance de la etapa 18 en donde quedó rezagado tras un ataque de Primoz Roglic en los últimos 8 kilómetros.



“He intentado ir por delante en el inicio, quería los puntos de la Montaña, pero no dejaron marchar los intentos en los que estuve, no pude moverme para nada. Al final se hizo bastante explosivo y la gente de arriba estuvo más fuerte que yo, me costó un poquito”, indicó el colombiano.



No obstante, comentó que está satisfecho con su rendimiento en el Giro: “Aun así, contento, porque mi cuerpo está recuperando bien, en esta tercera semana noto que va un poco mejor, a más. Tengo que estar satisfecho con el trabajo realizado y seguir por este camino”.



Cabe señalar que Einer Rubio marcha 12° en la clasificación general del Giro de Italia y es el mejor colombiano en la competencia.