Rubio tras su histórica victoria en el Giro: ‘He cumplido un sueño’

Einer Rubio puso a celebrar a Colombia este viernes luego de obtener la primera victoria para el país en esta edición del Giro de Italia 2023 que no venía siendo uno de los mejores para los corredores nacionales.



No obstante, en el tramo entre Borgofranco D’Ivrea y Crans Montana, el corredor del Movistar logró poner la bandera tricolor en lo más alto luego de una definición final en donde venció a Thibaut Pinot y a Jefferson Cepeda.



Tras el triunfo, Rubio dejó sus sensaciones luego de obtener su primera victoria de etapa en una gran vuelta a sus 25 años.

“Mi gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro”, comentó de inicio.



“El otro día tuve inconvenientes con el clima; la lluvia ha sido muy dura para mí ayer. Pero sabía que no tenía que darme por vencido, tenia que seguir, buscar mi oportunidad, y hoy la he tenido”, complementó.



Por su parte, se refirió a la estrategia que usó para quedarse con la etapa: “Sabía que Pinot venía muy fuerte, y que Cepeda también estaba muy bien. ‘Solo’ tenía que dejarlos a los dos, jugar un poco mi estrategia, y por eso esperé al final”.



De igual manera, mencionó que todavía no se cree que haya ganado una etapa de un Giro: “Seguro que en un rato seré consciente de lo que he conseguido; ahora venía a tope y solo con el pensamiento de tratar de ganar. Lo he conseguido, y voy a disfrutar mucho esta victoria”.



Finalmente, agradeció a aquellos que hicieron posible este triunfo en Crans Montana: “Gracias a Dios; a las personas que siempre me ayudan. Se ha cumplido hoy el sueño”.