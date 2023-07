Egan previo a la etapa 5 del Tour: 'Intentaremos perder poco tiempo'

Egan Bernal no tuvo complicaciones durante la etapa 4 del Tour de Francia la cual tuvo un final accidentado ya que se cayeron varios favoritos que iban a optar por la victoria de etapa.



No obstante, el colombiano evitó los inconvenientes y salvó otro día entrando con el pelotón de favoritos.

Tras la etapa, Bernal dialogó con los medios y allí aseguró que fue una jornada de mucha tensión: “Se sabía que iba a ser bastante peligroso con esa llegada al sprint, los sprinters no tienen muchas oportunidades así que para ellos es como para nosotros un Alpe d’Huez, así que obviamente estos equipos llevan mucha presión, mucha tensión, se la juegan el todo por el todo, al final hubo muchas caídas entonces se ve la tensión que hay en el pelotón. De nuestra parte creo que salvamos otro día y ahora pensar en la etapa de mañana”.



De igual manera, señaló que el pelotón tuvo mucha intensidad, pero que estuvo atento para evitar los accidentes: “Todo el día uno va concentrado en la etapa, porque si uno se desconcentra un momento y está en el piso. En los últimos minutos, los que iban tirando no es que fueran a tope, pero obviamente tenían la carretera bloqueada y había mucha tensión”.



Por su parte, Egan habló sobre la primera etapa en los Pirineos que se dará este miércoles y que será clave en el desarrollo del Tour: “Tengo que estar en todo lado si quiero hacer la general. No creo que tenga piernas para atacar y mucho menos a estar a la par de los favoritos, pero voy a intentar hacer lo mejor posible, intentar perder el menor tiempo posible, ser inteligente por cómo se corre e ir salvando el día a día”.



Finalmente, el zipaquireño ya piensa en la preparación para esta jornada montañosa: “Hay que comer un poquito más, hidratarse más, pensando en la etapa de mañana que va a ser dura. Se viene un bloque de dos días de montaña que para los de la general va a ser muy importante. Queda mucho Tour y obviamente hay que intentar no perder tiempo en estas etapas, pero tampoco creo que sean al menos para mí las etapas indicadas para ir atacando”.