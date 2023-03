Egan Bernal, listo para regresar: ‘Quiero estar en mi mejor versión’

Egan Bernal regresará a las competencias el próximo 20 de marzo cuando ponga en marcha su temporada europea con la Vuelta a Cataluña la cual se disputará la próxima semana.



Inicialmente la Coppi e Bertali iba a ser la carrera elegida para su regreso y de hecho la organización de esa competencia ya lo había puesto en el listado de confirmados.



No obstante, el Ineos cambió de planes con el colombiano y lo llevará a territorio español para iniciar su preparación para el Tour de Francia en donde se espera que sea gregario de lujo del líder que elija la escuadra británica.

Ante esto, el día de la confirmación de su ida a la Vuelta a Cataluña, el colombiano aprovechó para hablar en redes sociales y allí agradeció por el apoyo tras su lesión de rodilla en la Vuelta a San Juan.



“Les digo algo? ¡¡Estos últimos días en Colombia han sido una Chimba!! Después de otra vez no poder montar 3 semanas por una caída tonta en Argentina, iniciamos un proceso de entrenamiento en el que ha habido altibajos, pero siempre con la mentalidad de volver a mi mejor versión”, comentó de inicio en Instagram.



“He tenido la ayuda de mucha gente, (mi familia, mi equipo, amigos, doctores, fisios, etc). No soy Supermán, pero quiero inspirar gente. Quiero estar en mi mejor versión y quiero que me acompañen en este proceso”, añadió.



Cabe señalar que Egan no ha tenido mucha actividad en los últimos meses y no ha podido en varias pruebas que tenía programadas como los Nacionales de Ruta y la París-Niza.